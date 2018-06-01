|Температура
|+14˚C … +16˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|753 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+22˚C … +24˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|З 9 м/с
|Температура
|+25˚C … +27˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|742 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
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