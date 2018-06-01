«Я должна сказать, что, когда я приезжала на мастер-класс, на встречу в Орехово-Зуево через два дня после открытия, я была потрясена тем, как наши главные участники «Фабрики Станиславского», студенты театральных вузов, во-первых, подколоты профессионально, во-вторых, было видно с какой любовью они все это делают», - отметила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.