РИАМО - 1 июн. В 33 столичных парках летом начнут работать площадки для уличных артистов, концерты начнутся в июне и продлятся до осени, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадки для уличных артистов этим летом откроются в 33 парках столичного департамента культуры. Концерты начнутся в июне и продлятся до осени, пока позволит погода. В парках смогут выступать не только музыканты, но и актеры, мимы, жонглеры, чтецы и артисты других жанров. Участие в представлениях для них бесплатное», - говорится в сообщении.

Прием заявок для участия в концертах уже начался, он продлится до конца сентября.

Как отмечается в материале, в каждом парке под уличные выступления предоставят от одной до четырех площадок. Так, парк Горького ждет артистов на четырех точках: у павильона «Шестигранник», на аллее слева и справа от центрального фонтана и у Андреевского моста. В «Сокольниках» увидеть выступления можно будет на аллее арок, эстраде «Ротонда» и Фонтанной площади. Музей-усадьба «Коломенское» откроет площадку напротив домика Петра I.

Парки Москвы приглашают артистов любых жанров, однако некоторые зоны отдыха просят выступающих следовать определенной концепции. В частности, в Таганском парке предпочтение отдается музыкантам, ходулистам и артистам, показывающим огненное шоу. В Бабушкинском ожидают вытупления кавер-групп, оркестров и коллективов, поющих а капелла. В музее-заповеднике «Царицыно», кроме музыкантов, ждут чтецов и поэтов, а в парке Победы на Поклонной горе в приоритете исполнители военно-патриотических песен.

«Парки рассматривают все заявки, которые к ним поступают. Они должны пройти отбор, чтобы для посетителей выступали только лучшие музыканты и артисты», - добавил представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Чтобы получить разрешение на выступление, необходимо заполнить заявку на сайтах парков. В заявке нужно указать название коллектива, репертуар, количество участников, список оборудования, а также предоставить ссылку на видео с выступлением. Заявку рассматривают в течение пяти рабочих дней.

Уличные артисты получили право выступать в парках Москвы в 2016 году. Тогда площадки появились в 27 зеленых зонах, в том числе в парке Горького, «Музеоне», «Сокольниках», саду «Эрмитаж» и саду имени Баумана.