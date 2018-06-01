РИАМО - 1 июн. В Москве в рамках капремонта отремонтировали внутридомовые системы газоснабжения почти 500 многоквартирных домах, работы провели, в том числе, в квартирах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице завершили ремонт внутридомовых систем газоснабжения в 476 многоквартирных домах. Работы проводились в рамках региональной программы капитального ремонта», - говорится в сообщении.

Всего в Москве более 30 тысяч многоквартирных домов, из них 20 тысяч газифицированы. Проектная документация разрабатывается индивидуально для каждого дома. Ремонт осуществляют одномоментно по всему стояку.

«Рабочие перекрывают вентили, освобождая газопровод от остатков газа, а затем демонтируют старые трубы, в том числе гибкую подводку к газовым плитам и колонкам в квартирах, и монтируют новые. В квартирах устанавливают краны с тройной системой безопасности, которая блокирует подачу летучего вещества при нагревании или повышении скорости движения газа. После ремонта специалисты дважды проверяют газопровод на безопасность и отсутствие протечек», - добавляется в материале.

Как отмечается в сообщении, информацию по любым вопросам, связанным с ходом работ по капитальному ремонту, собственники могут получить на портале mos.ru в разделе «Дом и двор» или на сайте «Дома Москвы».