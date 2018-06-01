РИАМО - 1 июн. В летний сезон в 170 культурных центрах Москвы для горожан будут работать познавательные и развлекательные кружки и секции, где можно будет освоить азы каратэ-до, научиться создавать картины из песка и снимать фильмы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первого июня в 170 культурных центрах Москвы начнут работать познавательные и развлекательные кружки и секции для горожан всех возрастов. Они откроются в рамках программы городского летнего отдыха «КультЛето». Занятия продлятся до 31 августа. На них можно будет освоить азы каратэ-до, научиться создавать картины из песка, снимать фильмы, а также узнать об особенностях актерской и журналистской профессии», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для детей и взрослых разработаны как платные, так и бесплатные программы. Записаться на занятия можно онлайн или по телефону культурного центра.

«Проект «КультЛето» стартовал в прошлом году и оказался очень востребован у детей, которые оставались на лето в городе. В этом сезоне мы решили добавить в программу и занятия для взрослых. Всего будут работать 5 тысяч кружков, секций и интенсивов — это в три с лишним раза больше по сравнению с прошлым годом. Основная часть занятий, порядка 75%, будет проходить на бесплатной основе», - отметила руководитель Дирекции культурных центров Мария Рогачева.

Для детей и взрослых разработаны тематические и интенсивные программы продолжительностью от пяти до 15 дней. Во время интенсивов занятия будут проходить ежедневно, что даст возможность полностью погрузиться в деятельность или освоить навыки некоторых профессий.

В 2017 году в программе «КультЛето» приняли участие более 200 культурных центров. Для детей и подростков работали более 1,5 тысяч платных и бесплатных секций.

Также с пятницы начинает работу программа бесплатного детского отдыха «Московская смена». Дети в возрасте от семи до 14 лет смогут отдохнуть в 247 центрах дневного пребывания. Они будут проводить время под руководством педагогов, готовиться к олимпиадам, посещать музеи, спортивные мероприятия, мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира, спартакиады, велопробеги и многое другое.

Кроме того, этим летом более 100 тысяч московских детей поедут в загородные лагеря. Из них 34,1 тысячи детей и сопровождающих получили бесплатные путевки для отдыха и оздоровления, а 19,4 тысячи семей стали владельцами сертификатов на их самостоятельную организацию.