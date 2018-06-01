РИАМО - 1 июн. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского района Подмосковья выявили в поселке Битца склад с 44 тысячами бутылок фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 11 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка МВД РФ.

«В ходе отработки поступившей оперативной информации на территории промышленной зоны в поселке Битца полицейскими обнаружен склад, в котором хранилась немаркированная алкогольная продукция якобы известных российских и зарубежных торговых марок, а также бутылки с водкой, оклеенные федеральными специальными марками, которые по результатам исследования признаны поддельными», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на площадке рядом с хранилищем сотрудники полиции обнаружили два грузовых автомобиля, в прицепах которых также находился алкоголь сомнительного качества.

«В результате операции оперативниками изъято более 44 тысяч бутылок водки, коньяка и шампанского на общую сумму свыше 11 миллионов рублей», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», 171.3 «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» Уголовного кодекса РФ.

Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание поставщиков и фактических собственников фальсифицированного алкоголя, а также определяют места сбыта поддельной продукции.