РИАМО - 1 июн. В Москве 2 и 3 июня будет закрыт восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена, ограничения связаны с ремонтными работами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Второго и третьего июня будет закрыт восточный вестибюль станции метро «Белорусская» Кольцевой линии, который выходит к улице Бутырский Вал. Ограничения связаны с ремонтными работами в переходе станции», - говорится в сообщении.

Войти в метро и выйти в город в выходные можно будет через западный вестибюль станции, ведущий к улице Грузинский Вал. Во время закрытия вестибюля и перехода дежурные сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) подскажут оптимальный маршрут.

«Восточный вестибюль возобновит работу в обычном режиме в 05:00 в понедельник, 4 июня», - отмечается в материале.