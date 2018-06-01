РИАМО - 1 июн. В июне Московский зоопарк продлил режим работы до 22:00 в рамках акции «В зоопарк перед сном», с 19:00 посетители смогут приобрести билеты по льготной цене, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московский зоопарк запускает летнюю акцию «В зоопарк перед сном». С 1 по 30 июня горожане смогут попасть на территорию зоосада до 22:00. С 19:00 входной билет можно будет приобрести по льготной цене — за 300 рублей вместо 500. Кассы для желающих посетить вечерний зоопарк будут работать до 21:00», - говорится в сообщении.

Многие животные наиболее активны именно после наступления сумерек. Например, вечером можно понаблюдать за жизнью хищников, в частности, представителей семейства кошачьих. После дневной жары из своих укрытий выходят снежный барс, пума и дальневосточный леопард.

«Жителям мегаполиса не всегда удается выехать на природу, чтобы отдохнуть от суеты. В вечерние часы Московский зоопарк — идеальное место в городе для того, чтобы почувствовать себя частью природы. Вечером можно понаблюдать за многочисленными пернатыми на Большом пруду, а также как следует рассмотреть скрытного манула и других животных, которые ведут ночной образ жизни», - сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что в течение месяца каждый вторник и четверг с 20:00 до 21:00 в зоопарке будут проходить экскурсии из цикла «Летний вечер в зоопарке», где посетители смогут отправиться на прогулку и узнать много нового о жизни животных, понаблюдать за ними в наиболее комфортной и спокойной обстановке, а также выяснить, как обитатели зоосада готовятся ко сну. Приобрести билеты можно на официальном сайте зоопарка.

С 1 мая по 31 августа в Московском зоопарке также проходит акция «Бодрое утро». Посетители могут купить билеты на утренние прогулки со скидкой в размере 40%. Приходить и наблюдать за животными можно с 07:30 до 09:00.