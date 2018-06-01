РИАМО - 1 июн. В ближайшее время на портале mos.ru появится услуга предварительной записи на прием в «Мосгортур», москвичи смогут получить консультацию по организации детского отдыха, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Услуга предварительной записи на прием в «Мосгортур» появится на mos.ru в ближайшее время. После ее ввода записаться к специалисту можно будет только онлайн», - говорится в сообщении.

Как сообщил генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников, в «Мосгортуре» можно подать заявление на компенсацию за самостоятельную организацию отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

«Здесь также могут предоставить консультацию по организации детского отдыха и принять заявления по другим вопросам (запись детей в один отряд, отказ от трансфера до организации отдыха и оздоровления, отказ от предоставленной бесплатной путевки и другое)», - добавил Овчинников.

Он отметил, что переход на электронную запись значительно упростит жизнь родителей и опекунов. С появлением сервиса они смогут приезжать в агентство сразу на прием, что повысит качество и быстроту предоставления услуг.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы получение госуслуг было более удобным для всех горожан, в первую очередь для тех, кто находится в непростой жизненной ситуации», - добавила председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям нужно будет перейти в блок «Семья, дети» раздела «Услуги». Затем следует выбрать вкладки «Дети» и «Запись в офис «Мосгортура». При подаче заявки необходимо указать фамилию, имя и отчество, пол, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты и номер СНИЛС заявителя, а также категорию интересующего вопроса.

«Горожане смогут самостоятельно выбрать дату и время приема. Это можно сделать в день оформления предварительной записи (при наличии свободных мест) и в течение ближайших дней. Агентство принимает посетителей с 08:00 до 20:00. Mos.ru при оформлении заявки покажет пользователю свободные дату и время», - отмечается в материале.

ГАУК «Мосгортур» - крупный организатор детского отдыха в России, подведомственный департаменту культуры Москвы. Агентство предлагает всесезонные путевки и постоянно предоставляет новые туры. Ежегодно с его помощью на отдых в загородные лагеря отправляются более 60 тысяч детей. Бесплатные путевки на отдых могут получить дети 13 льготных категорий, в том числе из малообеспеченных семей, сироты и дети с инвалидностью.