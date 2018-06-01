РИАМО - 1 июн. Текущим летом более 20 дронов будут использовать для патрулирования одиннадцати московских пляжей, беспилотники помогут оперативно обнаруживать утопающих, оставленных без присмотра детей и нарушителей правопорядка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 20 беспилотных летательных аппаратов нового поколения будут патрулировать 11 городских пляжей этим летом. Квадрокоптеры смогут в считанные минуты облетать акваторию водоемов и передавать изображение на планшеты дежурным спасателям», - говорится в сообщении.

Беспилотники помогут оперативно обнаруживать утопающих, оставленных без присмотра детей, а также нарушителей, которые разжигают костры в неположенных местах.

Как отметил представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве, на водоемах и пляжах столицы беспилотные летательные аппараты так широко будут использовать впервые.

«Первый беспилотник в тестовом режиме был запущен над акваторией Москвы-реки в 2017 году. Эксперимент был признан успешным. Сегодня дроны помогают нам оценивать пожарную ситуацию в лесных массивах летом, с воздуха разыскивать потерявшихся в лесу грибников и во многом другом», - уточнил он.

К патрулированию пляжей спасатели собираются также привлекать не менее десяти волонтеров-кинологов со специально обученными собаками. Животные прошли специальную подготовку, имеют кинологическую книжку спасателя, выносливы и обладают покладистым характером.

С 1 июня по 1 сентября в Москве будут открыты 118 зон отдыха у воды: 11 мест с купанием, 45 — без купания и 62 зоны отдыха около водоемов. Их можно будет посещать ежедневно с 09:00 до 21:00. Для посетителей будут доступны детские и спортивные площадки, поля для игры в мини-футбол, пункты проката лодок, катамаранов и велосипедов.