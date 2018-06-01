РИАМО - 1 июн. Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидированли в торговом павильоне на Рязанском проспекте в Юго-Восточном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании по адресу: Рязанский проспект, дом 75, корпус 2 поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве в 05:58 в пятницу. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации возгорания в здании павильона.

«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 06:40 открытое горение было сбито на площади 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 06:43 возгорание локализовано, а в 07:42 ликвидировано», - отмечается в сообщении.

В ходе пожара никто не пострадал.

Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен торговый павильон.