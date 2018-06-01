РИАМО - 1 июн. В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали более 20 возгораний, к их тушению привлекли почти 200 человек, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 22. Спасено 20 человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 193 человека, 55 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом спасли 10 человек. ЧП на водных объектах не зарегистрировано.

В Можайске обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, угрозы для людей он не представляет.