РИАМО - 1 июн. В подмосковных Черустях в первую ночь лета синоптики зафиксировали понижение температуры до минус 0,7 градуса, сообщил РИАМО в пятницу представитель центры погоды «Фобос».

«В Черустях на границе с Владимирской областью зафиксированы заморозки ночью – минус 0,7 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Москве температура опустилась до плюс 5,9 градуса.

Ранее заморозки в регионе отмечались в ночь на 29 мая, тогда температура воздуха в Черустях понизилась до минус 0,3 градуса, заморозки в Московском регионе могут происходить почти до середины июня.

В выходные после похолодания в Москву и Подмосковье начнет возвращаться тепло, 3 июня максимальная температура воздуха может достичь 25 градусов.

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