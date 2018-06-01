РИАМО - 1 июн. Облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в первый день лета, максимальная температура воздуха составит плюс 17 градусов, что ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Под влиянием антициклона из западного сектора Арктики в Московском регионе днем в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. При северном ветре температура повысится всего лишь до плюс 14-16 градусов в Москве и до плюс 12-17 градусов - по области», - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

«Основным неблагоприятным фактором предстоящего дня будет возмущенный геомагнитный фон в сочетании с ростом, который сформирует в Московском мегаполисе биотропные погодные условия спастического типа, при которых повышается вероятность развития метеопатических реакций у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», - предупреждают специалисты.

Повторится ли холодное лето в Москве: прогноз погоды на летний сезон 2018>>