РИАМО - 31 мая. Фестиваль «Фабрика Станиславского» завершился на сцене Московского губернского театра в четверг, на церемонии закрытия были названы лауреаты фестиваля за лучшую женскую и лучшую мужскую роль.

«Наш фестиваль «Фабрика Станиславского» закрывается, но впереди еще сколько лет потрясающих, творческих событий на нашем фестивале», - сказал народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Он провел церемонию закрытия фестиваля и награждение лауреатов. Приз в номинации за лучшую женскую роль получила актриса Алиса Кравцова (Коляда-Театр, Екатеринбург) за роль Веры в спектакле «Большая советская энциклопедия». Приза в номинации за лучшую мужскую роль удостоен актер из Санкт-Петербургского театра «Мастерская» Антон Момот за роль Григория Мелехова в спектакле «Тихий Дон».

«10 лет назад я пришла в Коляда-Театр, 6 лет я уже играю эту роль и это моя первая награда, моя первая премия», - сказала Кравцова.

В свою очередь Момот отметил, что это его первая награда.

«Я должна сказать, что, когда я приезжала на мастер-класс, на встречу в Орехово-Зуево через два дня после открытия, я была потрясена тем, как наши главные участники «Фабрики Станиславского», студенты театральных вузов, во-первых, подколоты профессионально, во-вторых, было видно с какой любовью они все это делают», - отметила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» открылся 22 мая импровизацией на тему «Театрального романа» Михаила Булгакова в подмосковном Орехово-Зуеве. В рамках фестиваля на сцене Московского губернского театра и сценических площадках подмосковного города Орехово-Зуево в течение недели были показаны спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а также прошли практические занятия и лекции для студентов театральных вузов страны.