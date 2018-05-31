РИАМО - 31 мая. Количество обращений в медучреждения по травматизму на детских площадках неуклонно снижается в Подмосковье, сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

«На сегодняшний день, количество обратившихся за помощью в медучреждения в связи с полученными повреждениями, в целом по области в три раза меньше, чем в целом за прошлый год. Более того, эти случаи все больше происходят не из-за неисправностей игрового оборудования, а по недосмотру родителей, что подтверждает статистика», - сказала Витушева.

По ее словам, в 21 муниципальном образовании за 2,5 года на детских площадках не зафиксировано ни одного случая травматизма. «Нулевые» результаты по обращениям в медучреждения, согласно предоставленной Минздравом Московской области статистике, наблюдаются в городских округах Котельники, Чехов, Пущино, Протвино, Власиха, Восход, Звенигород, Истра, Краснознаменск, Молодежный, Руза, Шаховская, Электросталь, Ликино-Дулево, Реутов, Черноголовка, Рошаль.

Она объяснила, что инспекторы также отметили существенное снижение количества обращений в Бронницах, Жуковском, Люберцах, Серпухове, Подольске, Кашире, Мытищах, Балашихе, Орехово-Зуеве.

«В целом, в 40 из 64 муниципалитетов Подмосковья количество обращений в учреждения здравоохранения в связи с получением травм на детских площадках либо снижается, либо равно нулю», - заключила Витушева.