РИАМО - 31 мая. Жители Подмосковья с начала текущего года сдали почти 2 тысячи тонн старых покрышек, лидерами стали городской округ Клин и Щелковский район, говорится в сообщении пресс-службы фонда рационального природопользования.

«Всего 1940 тонн старых покрышек сдали жители Московского региона с начала года. Больше всего шин на переработку отправили Щелковский район, Ивантеевка, Клин, Домодедово и Долгопрудный», - говорится в сообщении.

На данный момент работают 64 постоянно действующие площадки бесплатного приема шин от населения в 37 городах и районах Подмосковья. Любое муниципальное образование может присоединиться к реализации программы. Для этого достаточно выделить площадку для сбора шин, которая появится на общей карте, и проинформировать жителей, куда можно бесплатно сдать утильную резину.

Экологическая программа «Шина» реализуется министерством экологии и природопользования Московской области и фондом рационального природопользования уже седьмой год. Ее цель – предотвратить попадание в окружающую среду утильных шин, оперативно ликвидировать шинные свалки и вернуть опасные отходы во вторичное использование.

«Узнать, где находится ближайший к вам пункт приема покрышек, можно на сайте www.eko-fond.ru или по телефону 8-800-700-35-06», - уточняется в материале.

Утильные покрышки разлагаются в земле более ста лет, при этом происходит загрязнение почвы и грунтовых вод токсинами и канцерогенными веществами. Законодательный запрет за захоронение утильных шин вступит в силу 1 января 2019 года.