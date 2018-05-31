РИАМО - 31 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Сегура-М» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы региональной антимонопольной службы.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Сегура-М» на действия Государственного бюджетного учреждения Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку ковровых изделий.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Сегура-М» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Сегура-М» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.