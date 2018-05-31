РИАМО - 31 мая. В рамках проекта «Свадебное кольцо Подмосковья» молодожены в регионе могут зарегистрировать отношения на территории десяти объектов культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Брак можно зарегистрировать на территории десяти объектов культурного наследия, определенных правительством. При этом документы будущие супруги подают в ЗАГС в обычном порядке», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Также Рожнов отметил, что следует отличать официальную регистрацию от постановочной, символической, выездной регистрации, устраиваемой компаниями–организаторами свадеб. Официальную регистрацию брака проводят только работники органов ЗАГС.

Как говорится в сообщении, главным управлением созданы удаленные рабочие места, находящееся вне места нахождения управлений и отделов записи актов гражданского состояния. Эти удаленные рабочие места соответствуют требованиям к помещениям для проведения регистрации брака, установленным и регламентированным приказом Минюста России.

При этом Рожнов отметил, что предоставление иного помещения объекта культурного наследия для проведения регистрации брака в торжественной обстановке (помимо удаленного рабочего места) неразрывно связано с нормами действующего законодательства.

«Нормами установлены требования трудновыполнимые в сложившихся обстоятельствах, как-то – «отдельно взятое помещение для проведения государственной регистрации брака, переданное по договору». То есть в случае заключения такого договора между сторонами проекта, у музеев возникает ограничение в целевом использовании этих помещений», - пояснил он.

Рожнов предложил предусмотреть в действующем законодательстве определение понятия – «удаленное рабочее место».

С 2015 года в Московской области реализуется проект «Свадебное кольцо Подмосковья». На основании постановления правительства Московской области от 2015 года разрешено проводить торжественные бракосочетания на территории культурно-исторических объектов Подмосковья.