РИАМО - 31 мая. Книжный фестиваль «Красная площадь», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, стартовал в Москве, свои новинки показывают более 400 издательств из 45 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Собянин пригласил москвичей на книжный фестиваль «Красная площадь». <…> В 2018 году книжный фестиваль на Красной площади пройдет с 31 мая по 3 июня. <…> Москва – центр отечественного книгоиздания. Сегодня здесь выходит в свет две трети российских книг, их общий тираж превышает 80% всех книжных тиражей страны», - говорится в сообщении.

Первый книжный фестиваль «Красная площадь» прошел в 2015 году – в Год литературы в России. Тогда впервые в истории отечественной культуры известные современные писатели и поэты, ведущие артисты и режиссеры собрались на главной площади страны, чтобы представить самое актуальное, значимое и интересное в области книгоиздания и литературы.

Для любителей чтения открыты 12 площадок, в их числе: «Художественная литература», «Главная сцена», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва – литературный мегаполис», «Отечественная история». На первой линии ГУМа внимание библиофилов привлекают «Антикварная и букинистическая книга» и «Музейная линия».