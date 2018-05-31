РИАМО - 31 мая. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев принял участие в бизнес-конференции Startup Village, которая открылась в Сколкове, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Крупнейшая в России и странах СНГ конференция для технологических предпринимателей Startup Village проходит в инновационном центре «Сколково» до 1 июня включительно. В ходе беседы с вице-президентом кластера информационных технологий фонда «Сколково» Константином Паршиным Буцаев выделил приоритетные направления для сотрудничества.

«Мы заинтересованы в партнерских отношениях, в первую очередь в таких сферах, как здравоохранение, образование, экономика, промышленность, сельское хозяйство и энергетика. Готовы создать условия для проектов, разрабатывающих и внедряющих новые технологические решения для городов Московской области», - сказал Буцаев.

Он подчеркнул, что Подмосковье стремится к тому, чтобы интересные, значимые стартапы, инновационные разработки и проекты запускались и работали на базе региона.

Как отметил управляющий партнер коворкинг-сети «Старт» Рамиль Мухтасаров, на данный момент на платформе подмосковной сети коворкинг-центров (самой большой в России) успешно развиваются более 30 стартапов. Один из них – проект компании Heedbook, которая разработала уникальный сервис по анализу качества предоставления услуг клиентам в режиме реального времени.

Сервис работает на основе систем искусственного интеллекта с помощью нейронной сети и машинного зрения. В сентябре 2017 года Heedbook победил в конкурсе стартапов «Первая высота», организованном McKinsey и венчурным фондом Winter Capital. Сегодня они приняли участие в выставке, организованной в рамках конференции Startup Village.

Кроме того, на выставке представлены такие startup проекты из Московской области, как «Повермат» (оптическая передача электрической энергии); «Съемка с воздуха» (учебный аэрофотосъемочный комплекс, который предназначен для подготовки специалистов для проведения работ по аэрофотосъемке, обработке и анализу полученных данных); «Космическое движение» (разработка и применение на микро- и миниспутниках робототехнического устройства, обеспечивающего скоростное перенацеливание съемочной аппаратуры дистанционного зондирования земли).

Главной темой VI Международной конференции Startup Village станет влияние технологий на бизнес, а также тема «суперсапиенс» - как технологии меняют человека в физическом и социальном плане. Деловая программа мероприятия включает более 150 интерактивных сессий и мастер-классов. Главная цель конференции – налаживание связей технологических предпринимателей, стартаперов с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами и чиновниками.