РИАМО – 31 мая. Дефицит топлива сказался на повышении цен на бензин в России, компания «Роснефть» теряла по 5 рублей с каждого проданного литра в последнее время, сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

В России средняя розничная цена бензина за последнюю неделю выросла на 80 копеек. Это следует из данных Росстата. Цена бензина остановилась на отметке 42,83 рубля. До этого в течение двух недель подряд цены повысились сначала до 41 рубля, а потом и до 42 рублей. На рынке сложился дефицит топлива, что и подтолкнуло цены вверх.

«В последнее время «Роснефть» теряла 5 рублей с каждого проданного литра бензина. Так выглядит следствие той модели регулирования, которая была принята нашими финансовыми органами два года назад. В течение всех этих двух лет компания предупреждала, что эта модель приведет к формированию устойчивого дефицита и росту цен. Ни к чему другому она привести не могла. Когда компании фактически наказывают рублем за переработку нефти для внутреннего рынка, стимулируя экспорт, то компании начинают экспортировать», — сказал Леонтьев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее Росстат сообщил, что цены производителей на бензин в апреле выросли, по сравнению с мартом, на 13%. При этом, по данным ведомства, розничные цены на топливо увеличились лишь на 1%.