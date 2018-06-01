РИАМО – 1 июн. В первый день лета в России, в частности, в Московском регионе, открывается купальный сезон, в летний период в стране будут работать более 4 тысяч пляжей.

Сейчас на учете в ГИМС Московской области состоит 110 пляжей и 184 места отдыха у воды, находящихся в 34 муниципалитетах: в Воскресенском районе, Дмитрове, Истре, Клину, Коломенском округе, Красногорске, Луховицах, Можайске, Наро-Фоминском округе, Ногинском, Одинцовском районах, Ликино-Дулеве, Павловском Посаде, Пушкинском районе, Рузском округе, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Солнечногорском районах, Ступине, Талдомском районе, Шатуре, Щелковском районе, Дубне, Егорьевске, Кашире, Мытищах, Озерах, Подольске, Фрязине, Химках и Электростали.

Для выявления несанкционированных мест массового отдыха людей у воды и предупреждения несчастных случаев с начала навигационного периода провели уже более 400 рейдов.

Что касается Москвы, то специалисты столичного управления Роспотребнадзора одобрили восемь зон отдыха с купанием на территории Москвы. Всего в городе расположено 11 зон отдыха с купанием (из них одна зона отдыха - пляжный комплекс «Бич-Клаб» (САО) на реконструкции, одна - зона отдыха Большой Садовый пруд (САО) - на надзоре Федерального медико-биологического агентства), и 48 зон отдыха без купания (из них на реконструкции - шесть).

В эксплуатацию приняты Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро (ЗелАО); Белое озеро (ВАО); Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Пляж «Левобережный» (САО); Тропарево (ЮЗАО) принята как зона отдыха без купания.

Были одобрены 34 зоны отдыха без купания: Серебряно-Виноградный пруд, Черкизовский пруд, пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, Кусково, Олений пруд (ВАО); пруд «Быково болото», пруд МЖК, Михайловский пруд, Дунькин пруд (ЗелАО); Андреевская набережная, Битца (ЮЗАО).

Кроме того, в столице установили более 1,2 тысячи предупреждающих знаков и 120 информационных щитов возле водных объектов.

Зоны отдыха с местами для купания будут работать до 31 августа с 9:00 до 21:00 ежедневно.