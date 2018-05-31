РИАМО - 31 мая. Ежедневный труд 1,5 тысяч рабочих понадобился для того, чтобы за два года создать новый музейный комплекс мирового уровня – центр «Космонавтика и авиация» на столичной ВДНХ в отреставрированном павильоне №34 «Космос», сообщил РИАМО руководитель проекта реставрации.

Территория ВДНХ вместе с павильонами была передана правительству Москвы только в январе 2014 года, ранее проведение реставрационных работ было невозможно. Павильон «Космос» закрылся на реставрацию в 2016 году и распахнул свои двери для широкой публики 13 апреля этого года.

«Главная проблема, с которой мы столкнулись – проблема возможной круглогодичной эксплуатации здания под музейное назначение. Сама конструкция не перестраивалась с 1954 года. Здесь не было ничего. Конечный результат – это огромный труд», - сказала реставратор, сотрудница департамента культурного наследия Москвы Юлия Логинова.

Также она отметила, что для реставраторов было важно сохранить предметы охраны. К ним относятся подлинные мозаичные полы и смальтовое панно, на котором изображены символы индустриальных достижений страны. В реставрации были задействованы 1,5 тысячи рабочих ежедневно.

Сейчас обновленный «Космос» полностью соответствует своему историческому виду. Все элементы декора, созданного в 1950-е, а также герб СССР, 15 гербов союзных республик, гипсовая лепнина были восстановлены. А под куполом павильона появилась люстра-звезда.

Нынешний облик павильон «Космос» получил после реконструкции 1954 года. Более 20 лет в павильоне работала выставка об истории освоения космоса. Но в 90-е годы прошлого века весь выставочный комплекс пришел в упадок и превратился в торговую площадку.