РИАМО - 31 мая. В центре Москвы произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«Хамовнический Вал, 36: столкновение Audi и мотоцикла. В результате происшествия один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел 30 мая. По факту происшествия проводится проверка.