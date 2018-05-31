РИАМО - 31 мая. Круглый стол, посвященный созданию свободной от дискриминации среды в городах-участниках чемпионат мира по футболу, прошел в Москве, всем заинтересованным структурам порекомендовали наладить тесное взаимодействие, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Участники обсудили тему безопасности жителей и гостей чемпионата. Было отмечено, что в Москве проведена масштабная работа всех заинтересованных структур для создания комфортной и безопасной среды для гостей чемпионата мира по футболу», - говорится в сообщении.

Представители мэрии Москвы рассказали о готовности городской инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также о работе в области борьбы с дискриминацией, расизмом и хулиганствами во время футбольных матчей.

«Столица полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу. Вопросы безопасности гостей мундиаля и жителей города стояли для нас превыше всего. Для оперативного принятия решения и реагирования в городе создан оперативный штаб и специальные городские службы для максимальной управляемости процессов», - отметил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он заметил, что особое значение в рамках подготовки к чемпионату принимает работа с футбольными болельщиками, успешной он назвал идею с «черными списками», в которых включены фамилии болельщиков-хулиганов.

«Непосредственно на входах на стадионы установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц, предназначенные, в том числе, для своевременного пресечения проникновения на территорию стадионов лиц из «черных» списков. И данная система уже показала свою эффективность в ходе проведения футбольных матчей в 2017-2018 годах», - сказал Черников.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».