РИАМО - 31 мая. Причину отсутствия необходимых реагентов для забора анализов на гормоны в люберецких поликлиниках выяснят в ближайшее время, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К губернатору обратилась жительница региона, по словам которой, в люберецких поликлиниках, в частности, в поликлинике №1 на улице Авиаторов уже долго время не принимают анализы на гормоны.

«Как нам объясняют врачи, нет реагентов, хотя в других поликлиниках области проблем с реагентами нет. Никто не объясняет, по какой причине их не закупают. Все пациенты, в том числе, даже пенсионеры вынуждены сдавать анализы на гормоны в частных медицинских центрах», - сказала жительница.

По ее словам, стоимость такого анализа на гормоны — 600-700 рублей без учета стоимости забора крови. Она также поинтересовалась, когда жители Подмосковья смогут сдать данные анализы бесплатно в городской поликлинике.

«Разберусь с анализами и, соответственно, реагентами, дам знать в следующем эфире», - отметил Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».