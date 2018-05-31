РИАМО - 31 мая. Жилой дом общей площадью 91,12 тысячи квадратных метров строят в городском округе Мытищи, все работы предполагают закончить в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступил к очередной проверке строительства жилого дома, расположенного в микрорайоне 16 городского округа Мытищи. Плановая проверка на объекте завершится 21 июня 2018 года. Планируемый срок завершения работ – четвертый квартал 2019 года», - говорится в сообщении.

По проекту жилой дом переменной этажности (14-25), площадью 91,12 тысячи квадратных метров, рассчитан на 1093 квартиры, среди которых 458 однокомнатных квартир, 436 двухкомнатных, 185 трехкомнатных, 14 четырехкомнатных. Жилая площадь составляет 57,61 тысячи квадратных метров.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детские и спортивные площадки.

«В настоящее время на объекте ведется устройство фундаментов и цокольного этажа. Строительство в графике», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком выступает ООО «Загородная усадьба». Финансирование – средства инвестора.