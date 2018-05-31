РИАМО - 31 мая. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Москве провели большой рейд по неплательщикам алиментов, общая сумма взысканных задолженностей составила более 1,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для проведения мероприятия созданы совместные группы по исполнению алиментных платежей. 287 судебных приставов-исполнителей 30 структурных подразделений Управления провели процессуальные действия по адресам проживания неплательщиков в рамках 3120 исполнительных производств. Общая сумма задолженностей, взысканных при проведении рейда, составила более 1,7 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По данным сообщения, итогом этих действий стало установление источников дохода в рамках 66 производств, а также установление 86 исполнительных производств, перспективных к окончанию. Инспекторы получили 285 объяснений и вручили 423 требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий было составлено 35 актов описи и ареста имущества должников на сумму около 5 миллионов рублей, а в отношении 99 неплательщиков алиментов – протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Судебные приставы Подмосковья составили обобщенный «портрет» алиментщика. Это человек от 30 до 42 лет, который часто меняет место работы, большинство из них страдает алкогольной и другими видами зависимости. Женщины в этой возрастной категории составляют 76% от общего числа женщин-должников, из них работает всего 18,5%.

Наименьшее количество среди неплательщиков составляют мужчины и женщины старше 66 лет (соответственно 0,2% и 0,6%).

Как отмечается в сообщении, наиболее эффективными мерами в отношении этой категории должников являются временные ограничения на пользование специальным правом, на выезд из страны, обращение взыскания на имущество, в том числе на денежные средства. В тех случаях, когда применение этих мер не приносит требуемого результата, злостные должники подвергаются мерам административного и уголовного преследования.

На 24 мая в УФССП России по Москве было составлено 954 протокола об административных правонарушениях, а количество неплательщиков алиментов, привлеченных к уголовной составило 174 человека.