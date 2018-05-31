РИАМО - 31 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил помочь оформить земли для строительства жилого дома вблизи фермы для жительницы подмосковной Истры, алгоритм перевода земель из одного статуса в другой будет продемонстрирован жителям региона.

К Воробьеву обратилась фермер из Истры Ирина Петрова с просьбой помочь в решении вопроса о строительстве рядом с фермой жилого дома.

«Давайте мы в следующем эфире расскажем этот алгоритм (перевода земли из сельхозназначения - ред.), как раз вместе с Ириной вы расскажете, как вы перевели ее земли и, соответственно, теперь она может строить на этой земле то, о чем она мечтает», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье», обращаясь к первому заместителю председателя Мособлдумы, председателю Союза дачников Подмосковья Никите Чаплину.

Фермер отметила, что, согласно федеральному закону, на земле сельскохозяйственного назначения фермер не может построить дом и жить рядом со своим фермерским хозяйством.

По словам Петровой, на ферме находится более 100 голов мелкого скота, из них больше половины — молочное поголовье.