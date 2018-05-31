РИАМО - 31 мая. В Подмосковье приоритет в ремонте дорог отдают населенным пунктам, где проживает большее количество жителей, однако власти стараются распределять ресурсы рационально, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы каждый год растем на 40-50 миллиардов рублей, но наш бюджет не может удовлетворить все желания, и поэтому, когда нет дороги в небольшую деревню, то это значит, что программа направлена на асфальтирование тех дорог, где живет больше людей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что в Подмосковье стараются рационально использовать ресурсы и оставлять деньги для благоустройства в небольших поселках.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков сообщал, что в Подмосковье в период с 2018 по 2022 годы будут построены 52 дороги. Общий объем финансирования составит 83,7 миллиарда рублей.