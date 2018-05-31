РИАМО - 31 мая. Большую новую детскую площадку установят на улице Панфилова в подмосковной Истре по обращению жителей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе большая программа благоустройства дворов. Каждый год все муниципалитеты благоустраивают 10% своих дворов.

«Благоустройство - это детская площадка, свет, парковка, благоустроенный участок для сбора мусора. Все то, в чем нуждаются жители. Надеюсь, что Андрей Дунаев (глава округа Истра – ред.) тоже реализует эту программу в своем муниципалитете, вы тоже должны почувствовать эти перемены», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что около 200 больших детских межквартальных площадок устанавливаются в городах Московской области.

«Если у вас такой площадки нет, мы найдем возможность, чтобы изменить ситуацию, и у вас было место, где можно спокойно проводить время с детьми. Площадка будет соответствующего размера», - заключить губернатор, отвечая на просьбу местной жительницы.

Жительница Истры рассказала губернатору, что у домов 57 и 59 по улице Панфилова отсутствует детская площадка.

Как отметил Дунаев, ране на этом месте раньше действительно была детская площадка, которая была демонтирована по предписанию Госадмтехнадзора Московской области. Двор в результате обращения жителей будет включен в программу благоустройства.