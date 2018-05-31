РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В муниципальном оздоровительном лагере «Мечта» в подмосковном Подольске отремонтировали спальный корпус для детей и сделали над ним навес от дождя, сообщил «РИАМО в Подольске» директор учреждения Максим Соколов.

«К летнему сезону в «Мечте» за счет средств от предпринимательской деятельности закончили ремонт спального корпуса, сделали навесы над ним, чтобы дети могли выходить в ветреную и дождливую погоду, приобрели новую мебель и оборудовали трибуны на 62 места для родителей, с которых они смогут смотреть за выступлениями детей. Также отремонтировали лестничный марш, гардеробные на пищеблоке, заменили по периметру весь забор и противопожарные датчики в спальном корпусе, приобрели новые огнетушители», – сказал Соколов.

По его словам, планируют отремонтировать клуб - заменить потолок и пол, а также входную группу первого этажа. Подали в администрацию горокруга проект по установке навеса над открытым бассейном, его стоимость может составить до 30 миллионов рублей.

В оздоровительном лагере «Мечта» летом по традиции будут работать 30 вожатых из педагогического отряда «Комета» Мордовского государственного университета имени Огарева из города Саранска.

Первая смена в лагере будет посвящена чемпионату мира по футболу, в лагере пройдет свой мини-чемпионат. Вторую смену посвятят волонтерству. Во время третьей смены отпразднуют 40-летие лагеря и раздадут детям подарки. В ходе четвертой будут заниматься подготовкой к школе.

В этом году в лагере отдохнут около 1 тысячи детей. Каждая смена длится 21 день. В учреждении функционирую кружки по робототехнике, моделированию, квиллингу, танцам, библиотека, большой концертный и танцевальный залы. Дети здесь также могут посещать подогреваемый бассейн, универсальную спортивную площадку с искусственным травяным покрытием, волейбольное поле и баскетбольную площадку. В 2018 году всех желающих начнут учить игре во флорбол.