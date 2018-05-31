РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. В связи с проведением парада многодетных семей 1 июня в подмосковном Красногорске ограничат движение автотранспорта, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Администрация городского округа Красногорск информирует о том, что 1 июня в городе Красногорске будут проводиться мероприятия, посвященные шествию многодетных семей городского округа. В рамках этого мероприятия планируется массовое пребывание людей, в связи с чем временно будет ограничено движения автотранспорта по улице Маяковского от Волоколамского шоссе до улицы Пионерская», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение будет действовать с 12:20 до 13:20.