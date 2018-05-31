РИАМО - 31 мая. В преддверии начала нового сезона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелал всем жителям хорошего лета.

«Мне хотелось пожелать всем хорошего лета. Мы находимся накануне начала летнего сезона, для Подмосковья это особое время - и дачи, и природа, и общение с природой», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он рассчитывает, что люди всех возрастов будут любить и беречь Подмосковье.

Как ранее указывалось в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области, в муниципалитетах Подмосковья нынешним летом пройдет более 50 крупных культурных фестивалей и праздников. Фестивальное лето начнется 2 июня Международным Пушкинским фестивалем в усадьбах Большие Вяземы и Захарово в Одинцовском районе и праздником русского платка «Плат узорный» в городском округе Павловский Посад.

Незадолго до чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня, пройдут Международный музыкальный фестиваль Чайковского в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского (городской округ Клин), фестиваль российской керамики «Синница» (Раменский район) и фестиваль авторских работ «Сделано в Хотькове» (Сергиево-Посадский район).

В дни чемпионата мира 12 государственных музеев Московской области будут работать без выходных и при наличии паспорта болельщика – бесплатно. Внимание гостей наверняка привлечет Серпуховский историко-художественный музей, где состоится матч-маскарад и реконструкция знаменитого футбольного матча 1914 года между сборной командой Серпухова и «американскими» футболистами.

Кроме того, летом в Подмосковье жителям будет где и отдохнуть у воды: в этом сезоне в области будут открыты еще 18 новых официальных пляжей, таким образом, их число превысит две сотни.

Ранее синоптики пообещали жителям Московского региона теплое лето. Жаркая погода вернется в Подмосковье уже 2 июня, воздух прогреется до плюс 24 градусов тепла.