РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Диспенсеры с пакетами для сбора собачьих экскрементов размещают в парках и скверах в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Информационные таблички, призывающие убирать за животными и не выгуливать их на детских и спортивных площадках, а также диспенсеры для дог-пакетов размещают в Красногорском городском парке, в парке «Ивановские пруды», в Яблоневом сквере, сквере на Речной улице и у Мемориального комплекса Победы. В микрорайоне «Павшинская пойма» новые элементы благоустройства появятся на Красногорском, Ильинском, Подмосковном бульварах и на Живописной набережной», - сообщается на сайте.

Уточняется, что владельцам домашних животных теперь будет удобнее убирать продукты жизнедеятельности за своими питомцами.

«Сотрудники администрации, полиции и активисты общественного движения «Зеленый патруль» будут проводить регулярные рейды для проведения разъяснительной работы среди собаководов и выявления нарушений на территории парков и скверов округа», - добавляется в сообщении.

Согласно закону «О благоустройстве в Московской области» собак запрещается выгуливать на детских и спортивных площадках.

«В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования, лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения. Нарушителей правил выгула животных могут обязать заплатить штраф от 100 рублей до 1 500 рублей», - отмечается на сайте администрации.