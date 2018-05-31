РИАМО - 31 мая. Руководитель администрации подмосковной Истры Андрей Дунаев сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что городской округ готов к любому наплыву гостей во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, в муниципалитете, в частности, перевели на английский язык объекты питания, а для иностранных гостей создали специальные буклеты.

«Гостям будет, безусловно, комфортно. В муниципалитете сейчас 6 тысяч мест в объектах размещения. Мы постоянно по поручению Андрея Юрьевича развиваем как раз гостиничный бизнес, даем максимальные льготы гостиницам. Мы полностью готовы к любому наплыву болельщиков», - сказал Дунаев эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он уточнил, что также в муниципалитете контролируют загрузку отелей на время проведения чемпионата мира по футболу.

«Все объекты питания переведены на английский, а некоторые в том числе и на французский язык. Причем мы пошли немножко дальше - мы показали перевод носителям языка, чтобы не было потом искажений», - добавил Дунаев.

Также он отметил, что совместно с министерством культуры были разработаны буклеты для иностранных болельщиков.

«Все города готовятся - и Бронницы, и Химки, и Наро-Фоминск, и Истра. Все стараются сделать максимально возможное. Это еще одна возможность благоустроить наши города», - подчеркнул в свою очередь Воробьев.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.