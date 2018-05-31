РИАМО - 31 мая. Подольск и Ивантеевка являются самыми проблемными муниципалитетами в Подмосковье по ликвидации второй смены в школах, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается второй смены. <…> Мы строим больше всех школ в стране - порядка 20-27 школ каждый год. Сегодня самые проблемные территории – это Подольск, микрорайон Кузнечики, Это Ивантеевка. Там, где вторая смена была выше 10%, мы строим школы в первую очередь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что одной из задач Подмосковья на ближайшие годы является полная ликвидация второй смены.

Ранее Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал, что в течение пяти лет на территории Московской области планируют построить 200 школ.