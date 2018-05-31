РИАМО - 31 мая. Специалисты восстановили поврежденный вандалами кабель и вводят движение поездов Казанского направления Московской железной дороги в график, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее на перегоне Раменское – Бронницы Казанского направления МЖД неизвестные лица повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме, в результате чего несколько светофоров показывали запрещающий для движения сигнал поездам в сторону Москвы.

«Железнодорожники восстановили поврежденный вандалами кабель и возобновили движение поездов на перегоне Раменское – Бронницы Казанского направления МЖД в автоматическом режиме», - говорится в сообщении.

На время проведения восстановительных работ диспетчеры пропускали составы по специальному режиму – поезда проходили участок со снижением скорости, что позволило обеспечить безопасность перевозок и пропускать поезда.

В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы ввести в график движение поездов.