РИАМО – 31 мая. За последние несколько лет благодаря модернизации системы водоснабжения качество питьевой воды улучшилось более чем у 2 миллионов жителей Подмосковья, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

В Подмосковье уже несколько реализуется губернаторская программа «Чистая вода», цель которой - обеспечить почти каждого жителя чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Сегодня Подмосковье является регионом-лидером среди других субъектов РФ по обеспечению жителей чистой водой.

«В течение нескольких лет в результате беспрецедентной по масштабу программы модернизации системы водоснабжения Подмосковья, которая включает в себя строительство новых водозаборных узлов, станций обезжелезивания, водоподготовки и водоочистки, качество питьевой воды в кранах улучшилось у 2,1 миллионов человек. Показатель обеспеченности чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения увеличился на 17% - до 94%», - сказал Хромушин.

Сегодня практически каждый житель Подмосковья имеет доступ к питьевой воде, потребляя более 1,5 миллионов кубометров воды в сутки. Для этих целей в городах и небольших населенных пунктах Подмосковья за истекший период установлено более 250 ультрасовременных станций очистки воды.

«К концу 2018 года мы планируем, что на территории Подмосковья останется не более 400 тысяч человек, которые проживают в небольших поселениях, не оборудованных системой централизованного водоснабжения, там будут устанавливаться локальные системы очистки», - добавил Хромушин.

По его словам, принципиально важно выполнить указ президента Российской Федерации в части повышения качества коммунальных услуг, и, в первую очередь, качества питьевого водоснабжения.

«Сегодня можно сказать, что те задачи, которые ставились перед комплексом ЖКХ в указе и губернатором Московской области по обеспечению жителей чистой питьевой водой, фактически выполнены», - подытожил Хромушин.