РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. Восемь детей отравились в детском саду №51 «Аленький цветочек» в подмосковной Балашихе, один ребенок госпитализирован, сообщил в четверг представитель администрации городского округа.

«В детском саду №51 по улице Демин Луг в Балашихе произошло отравление детей. Зафиксировано восемь случаев. После осмотра врачом семерых детей отпустили домой, один ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии», - сказал представитель.

Он добавил, что в учреждение выехала передвижная лаборатория Роспотребнадзора. По результатам эпидемиологического расследования будут приняты соответствующие меры.