РИАМО - 31 мая. Власти Подмосковья проводят большую целенаправленную работу по организации рабочих мест в регионе, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы делаем все, чтобы рабочие места создавались в Подмосковье, чтобы человек мог получить качественную, высокооплачиваемую, достойную работу там, где живет. Чтобы не нужно было вставать в 5 утра и тратить 2 часа в один конец и потом возвращаться», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что Подмосковье находится на высоких позициях в инвестиционном рейтинге, входит в десятку лучших регионов, «хотя и здесь есть, к чему стремиться».

«Мы подписали 20 соглашении (на ПМЭФ - ред.), эти соглашения готовятся заранее к этому форуму, церемония подписания дает лишь старт к реализации этих проектов. 30 миллиардов рублей будут инвестировать в нашу область, чтобы новые фабрики и заводы, предприятия строились на территории Подмосковья в индустриальных парках. Это дает нам ту самую экономическую мощь и делает сильными, самое главное - создает рабочие места», - сказал губернатор.