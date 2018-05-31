РИАМО - 31 мая. Проект «Интерактивный футбольный мяч» стартует в подмосковной Истре к чемпионату мира по футболу - 2018, сообщил в четверг генеральный директор музейного центра «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

«Мы подготовили большой проект, посвященный подмосковному футболу и футболу в изобразительном искусстве, мы делаем «Интерактивный футбольный мяч», который откроется к чемпионату мира и будет все лето радовать наших посетителей», - сказал Кузнецов в эфире телеканала «360° Подмосковье».

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Кузнецова за работу в музее, так как под его руководством в нем «стало больше жизни, хотя есть к чему стремиться».

«Очень надеюсь, что и в период чемпионата мира, и вообще «Новый Иерусалим» (в Истре - ред.) станет действительно очень популярным местом. Давайте вместе искать, какие выставки и экспозиции мы можем сюда привести, какие тематические вечера можем здесь проводить, чтобы в этом великолепном здании жизнь кипела. Очень важно школьников привлечь сюда. Здесь должно быть интересно тем, кто получает среднее образование. Давайте дальше двигайте и продвигайте музей, а мы вам будем помогать», - отметил губернатор.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.