РИАМО - 31 мая. Количество жалоб от жителей Подмосковья на состояние твердого покрытия внутридворовых дорог и проездов уменьшилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,сообщила в четверг руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«С начала 2018 года на портал «Добродел» поступило 358 обращений по фактам нарушения в содержании проезжей части придомовых территорий, а за аналогичный период прошедшего года – 481 жалоба», - сказала Витушева.

Витушева привела статистические данные и отметила, что меньше всего стали жаловаться на состояние дорог возле многоквартирных домов в Щелковском муниципальном районе – всего два обращения, а в 2017 году – 38 сигналов от населения, из Балашихи направлено только шесть обращений на эту тему, тогда как в прошлом году – 40, из Красногорска обратились пять раз, а в 2017 году направлено 32 сигнала.

Вдвое уменьшилось количество жалоб на ямы во дворах в Одинцовском муниципальном районе – 23 обращения против 41 в прошлом году.

Она добавила, с начала функционирования портала «Добродел» в 2015 году, созданного по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, оперативность реагирования Госадмтехнадзора на поступающие обращения значительно возросла.