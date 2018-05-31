РИАМО - 31 мая. После чемпионата мира по футболу - 2018 все девять тренировочных площадок в Подмосковье будут работать для детей и взрослых, они останутся в полном распоряжении региона, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас девять спортивных баз, где будут работать детско-юношеские спортивные школы. <…> Все девять площадок оснащены натуральным газоном, всем необходимым - душевыми, раздевалками, комнатами тренеров и персонала, - они будут работать для детей и взрослых. Может быть, на одной из них мы проведем чемпионат среди городов или деревень Подмосковья, это тоже будет очень интересно, может быть, школ», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что тренировочные базы, на которых разместятся на время ЧМ-2018 мировые звезды футбола, остаются в «полном распоряжении» региона.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.