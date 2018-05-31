РИАМО - 31 мая. Ежегодный праздник мороженого состоится в подмосковной Рузе в первый день лета, дети смогут попробовать мороженое и лимонад, а также поучаствовать в большом количестве мастер-классов, говорится в сообщении Молодежного центра города.

«Первого июня в 17:00 в самом экологически чистом районе Подмосковья, состоится ежегодный праздник мороженого. Дети могут получить мороженое, лимонад, шоколад, шарики совершенно бесплатно, просто за участие. А главное будет веселая анимация и множество мастер-классов», - говорится в сообщении.

Организатором мероприятия традиционно является Молодежный центр города Руза. Призы предоставили Банк Финсервис, БЦ «Руза Хутор», магазин «Ваш Праздник» и другие спонсоры.