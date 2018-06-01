РИАМО - 1 июн. Церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника поэту Самуилу Маршаку пройдет в Москве в День защиты детей.

Открытие состоится на Лялиной площади, неподалеку от того места, где Маршак жил с 1938 по 1964 год. В Москве это первый памятник Самуилу Маршаку, всего в России их будет два. Первый находится в Воронеже, где родился поэт.

На церемонии открытия, как ожидается, будут присутствовать заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, внук Маршака - поэт и переводчик Александр Маршак, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, а также журналист Владимир Познер, который был литературным секретарем поэта.

Самуил Маршак (1887-1964) - русский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, сценарист. Автор популярных детских книг. Именем Маршака названы улицы в Москве, Воронеже, Чебоксарах и других городах. Среди его произведений: «Теремок», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев» и многие другие известные сказки.