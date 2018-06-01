РИАМО - 1 июн. В пятницу в Москве стартует месячник безопасности на водных объектах, при проверках водоемов будут использоваться беспилотные летательные аппараты.

Пожарно-спасательные подразделения будут не только дежурить в целях реагирования на происшествия на воде, но и вести профилактику среди населения.

Ранее сообщалось, что департамент информационных технологий Москвы прорабатывает вопрос использования интернет-информирования на всех зонах отдыха в столице.