РИАМО - 1 июн. С пятницы и по 10 июня на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве пройдет цикл световых шоу, посвященных чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

С помощью технологии видеомэппинга на здании покажут футбольные поля, игроков, мячи и ворота, волка Забиваку, а также пейзажи, символы стран, где футбол пользуется большой популярностью. Например, гигантский золотой бык, который вместо тореадора на корриде сразится с мячом, олицетворяет Испанию.

Посмотреть 3D-фильмы на футбольную тему можно будет каждый вечер с 21:30 до 23:00.

В начале светового шоу покажут ночное поле с зеленеющей травой. Затем в небе загорится яркая звезда, которая, упав на землю, превратится в футбольный мяч. На поле появятся разметка для игры и ворота, а также играющие футболисты. Зрители увидят среди них и официальный талисман мундиаля — волка Забиваку. Его победный клич сольется с ревом фанатских трибун.

В какой-то момент фасад «Манежа» превратится в гигантский карточный домик. На каждой из карт будут изображены футболисты различных сборных. Они начнут играть, передавая друг другу мяч. В финале светового шоу на фасаде появится логотип мундиаля — кубок с мячом на фоне красного полотна.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».