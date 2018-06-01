РИАМО - 1 июн. В Международный день защиты детей в ГУМе в центре Москвы состоится благотворительная акция «День мороженого», в роли мороженщиков выступят известные телеведущие, артисты, певцы, спортсмены, а средства от продажи знаменитого гумовского мороженого перечислят в благотворительный фонд «Я есть», говорится в сообщении пресс-службы Главного универсального магазина.

«В ГУМе в пятницу состоится традиционный День мороженого – в третий раз он пройдет совместно с благотворительным фондом поддержки детей с особенностями развития «Я есть». <…> Специально ко Дню мороженого ГУМ заготовит более 130 тысяч порций мороженого, которые будут ждать своих поклонников», - отмечается в сообщении.

В этом году День мороженого приурочен празднованию Международного дня защиты детей. С 10:00 до 22:00 известные музыканты, актеры, певцы, телеведущие, любимые всеми спортсмены и попечители фонда «Я есть» выступят в роли мороженщиков. В центре ГУМа у фонтана они будут продавать знаменитое лакомство по специальной цене 25 рублей за порцию. Вырученные средства будут потрачены на программы благотворительного фонда «Я есть!» по изменению отношения общества к особенным детям.

Днем рождения знаменитого мороженого можно считать 3 июля 1954 года, когда был издан приказ о продаже лакомства на территории магазина. ГОСТ на мороженое был самым жестким в мире и требовал исключительно натуральных продуктов. Мороженое производилось в самом магазине – в специальном цехе в подвале. Сейчас мороженое в ГУМе по-прежнему делают по той же технологии. Сейчас в ГУМе любителям мороженого предлагают 10 сортов: ванильное, дыня, крем-брюле, шоколадная крошка, смородина, вишня, черника, фисташка, шоколад, клубника.