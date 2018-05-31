РИАМО - 31 мая. Волонтеры, которые будут работать во время чемпионата мира по футболу-2018 в Подмосковье, помогут показать традиционное российское гостеприимство для команд, которые будут тренироваться в регионе, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чемпионат очень скоро начинается, первые команды приезжают уже 5 июня, начинается заезд. У нас в Подмосковье не будет матчей, но будут тренировочные базы. <…> Очень важно, конечно, проявить гостеприимство. Очень надеюсь, что ваша работа (волонтеров - ред.) поможет традиционно гостеприимной России показать нашу душу», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что основную часть времени команды будут жить в Подмосковье, это сборные Испании, Португалии, Мексики, Перу, Франции, Бельгии, Германии, Аргентины и других стран.

«Спасибо вам, ребят, за активную позицию. Спасибо, что летом, вместо того, чтобы где-то валяться на пляже, вы будете работать и помогать нам провести чемпионат мира. Думаю, что это очень хороший опыт, который вам тоже пригодится», - отметил Воробьев, обращаясь к волонтерам.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.